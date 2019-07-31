فيديو.. رد غير متوقع من السيسي على ميزانية مصر

فيديو.. رد غير متوقع من السيسي على ميزانية مصر

2019/08/01
الساعة 12:56 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

رد رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، على ما يثار بشأن ما تحتاجه مصر لعلاج المشكلات التي تواجهها.

وقال السيسي: إن مصر تحتاج إلى تريليون دولار كموازنة عامة على الأقل، حتى تستطيع حل جميع المشاكل التي تواجهها.

وأوضح الرئيس المصري أن من أسباب مرور مصر بمشكلات هو موازنات الأعوام الماضية، التي كانت أقل من المطلوب، إلى جانب الزيادة السكانية.

وأكد على أن الإصلاح الاقتصادي بدون شك يحتاج إلى وقت وجهد كبير.

وجاء ذلك خلال كلمته في جلسة مبادرة “حياة كريمة”، في إطار المؤتمر الوطني السابع للشباب.



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