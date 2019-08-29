فيديو .. رد فعل ممثلي سلافيا براغ التشيكي عقب قرعة دوري الأبطال

المواطن - محمد سمعه

أظهر ممثلو نادي سلافيا براغ التشيكي، رد فعل غير متوقع وذلك بعد علمهم بنتيجة قرعة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وضحك ممثل نادي سلافيا براغ بشكل طريف كما أغمض عينيه بسبب صدمة الموقف، بعد وقوع فريقه مع نادي برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني في المجموعة السادسة بـ دوري الأبطال.

ويُذكر أن سلافيا براغ، كان تأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه لنادي كلوج الروماني.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كالتالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني، كلوب بروج البلجيكي، غلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أوليمبياكوس اليوناني، النجم الأحمر الصربي.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي، شاختار دونيتسك الأوكراني، دينامو زغرب الكرواتي، أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، لوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، سالزبورغ النمساوي، جينك البلجيكي.

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، سلافيا براغ التشيكي.

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرج الروسي، ليون الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، لايبزيج الألماني

المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي، فالنسيا الإسباني، ليل الفرنسي.

ردة فعل ممثلي نادي سلاڤيا بعد انضمامهم

لمجموعة برشلونه ، دورتموند ، انتر ميلان 😄

pic.twitter.com/53TonhZl3t — عبدالله الكروي (@AbadyFB) August 29, 2019