فيديو.. رذاذ الماء لترطيب الأجواء في مشعر عرفات

فيديو.. رذاذ الماء لترطيب الأجواء في مشعر عرفات

2019/08/10
الساعة 12:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس - المشاعر المقدسة

تُضخ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر عرفات وتتطاير تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة على جموع الحجاج.

وتسهم هذه الطريقة في تخفيض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات، وإخماد الأتربة المتطايرة ،إذ تشهد المشاعر بحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ارتفاعاً في درجات الحرارة يصل إلى أكثر من 40 درجة.



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