فيديو.. رذاذ الماء لترطيب الأجواء في مشعر عرفات

المواطن - واس - المشاعر المقدسة

تُضخ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر عرفات وتتطاير تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة على جموع الحجاج.

وتسهم هذه الطريقة في تخفيض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات، وإخماد الأتربة المتطايرة ،إذ تشهد المشاعر بحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ارتفاعاً في درجات الحرارة يصل إلى أكثر من 40 درجة.