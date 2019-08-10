فيديو.. رذاذ الماء لترطيب الأجواء في مشعر عرفات

المواطن - واس - المشاعر المقدسة
تُضخ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر عرفات وتتطاير تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة على جموع الحجاج.
" رذاذ الماء " يتطاير لتلطيف الأجواء في #عرفات. https://t.co/BmyDjUFkUi#العالم_في_قلب_المملكة #حج_1440 #واس_في_الحج #فيديو_واس #واس pic.twitter.com/fGrVBOTVMm
— واس (@spagov) August 10, 2019
وتسهم هذه الطريقة في تخفيض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات، وإخماد الأتربة المتطايرة ،إذ تشهد المشاعر بحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ارتفاعاً في درجات الحرارة يصل إلى أكثر من 40 درجة.