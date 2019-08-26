فيديو.. رفض إعطاءها نقودًا فأحرقت سيارته!

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو لقطات صادمة لفتاة تشعل النيران في سيارة رجل، بعد أن رفض أن يعطيها المال أثناء توقفه في إحدى محطات الوقود.

وبين الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، الرجل وهو يقوم بتزويد سيارته بالبنزين داخل محطة الوقود، وفجأة اقتربت منها فتاة وراحت تتحدث معه، وطلبت منه النقود، لكن رفض الرجل أن يعطيها المال، وابتعدت عنه لكن عادت مرة أخرى وقامت بإشعال النيران باستخدام قداحة في المكان المخصص لوضع الوقود؛ مما تسبب في إضرام النيران بالمكان، وعندما حاول الأخير إخراج خرطوم الوقود من سيارته انتشرت النيران بالمكان بأكمله، وفرت الفتاة هاربة من المكان على الفور.