فيديو.. روزانا اليامي تكشف اسم زوجها وتخفي وجهه

المواطن - متابعة

كعادة المشاهير يحاولون إضفاء المزيد من الغموض على حياتهم في الوقت الذي يحاول فيه متابعوهم ومعجبوهم كشف هذا الغموض.

المذيعة روزانا اليامي لم تكن بعيدة عن هذا الأمر فقد أخفت خبر زواجها عن جمهورها وحين أعلنته زادت الأمر غموضاً.

وكشفت روزانا اليامي عن عقد قرانها وزفافها من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على إخفاء وجه زوجها من خلال تغطيته بقلب أحمر واكتفت بذكر اسمه “خالد”.

وتباين رد فعل الجمهور على طريقة روزنا اليامي في الكشف عن زواجها، ففي الوقت الذي تقدم فيه البعض لها بالتهنئة احتجّ البعض الآخر على إخفاء وجه الزوج وبياناته الكاملة على اعتبار أن حياة المشاهير هي جزء من اهتمام جمهورهم.

والمعروف أن روزانا اليامي هي إعلامية وروائية سعودية عملت بالكثير من الصحف والمجلات في رصيدها نتاج أدبي وحيد أسمته ألف رجل في ليلة واحدة.

كانت انطلاقة روزانا اليامي الفعلية منذ عدة سنوات حين كانت تبلغ من العمر 13 عاماً، فسجل اسمها كأصغر صحفية سعودية حيث كانت بداياتها في مجلة روتانا ومنها إلى مجلة سيدتي وصحيفة إيلاف الإلكترونية وصحيفة المدينة وصولاً إلى مجلة رؤى وصحيفة عكاظ إلى جانب عملها كمراسلة تلفزيونية للفضائية اللبنانية وبقناة الآن كمعدة لبرنامج نساء أميرة الفضل وصولاً إلى كتابه أفكار أول سيتكوم سعودي وهو مسلسل فينك الذي عرض على التلفزيون السعودي.

كما شاركت في إعداد برنامج تستاهل لجورج قرداحي وبرنامج المخاطر على MBC حتى عودتها إلى مجموعة روتانا التي كانت نقطة انطلاقتها في بداية مشوارها الإعلامي.