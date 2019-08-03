فيديو .. رينارد يصل الرياض

المواطن - محمد سمعه

وصل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الجديد لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الرياض، اليوم، وذلك لبدء مهمته كمدرب للأخضر خلال المرحلة القادمة.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر فيديو لوصول هيرفي رينارد إلى السعودية قائلًا: هيرفي رينارد وصل.

وكان هيرفي رينارد استقال من تدريب المنتخب المغربي، وذلك عقب خروج أسود الأطلس من دور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أُقيمت في مصر.

ومن المعروف عن الفرنسي رينارد أنه تألق وكتب اسمه بحروف من ذهب في القارة الإفريقية، وذلك بعد أن تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين كمدرب، مع منتخب زامبيا في عام 2012 ومع منتخب كوت ديفوار في عام 2015.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، كشف عن السر وراء تفضيله لارتداء القميص الأبيض في أي مباراة رسمية خاضها مع المنتخبات التي دربها من قبل.

قال رينارد بأنه يتفاءل كثيرًا عندما يرتدي القميص الأبيض، مضيفًا أنه يجلب له الحظ، ويستطيع من خلاله تحقيق الفوز في أي مباراة.

إيرڤي رينارد وصل ? pic.twitter.com/kBec3S4rKN — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 3, 2019