فيديو.. زوجة معتصم النهار تكشف سر حبها له

المواطن - سعد البحيري

كشفت زوجة الفنان السوري معتصم النهار عن سر حبها لـزوجها، توأم روحها، كما تصفه.

وخلال استضافتهما في برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا على قناة MBC قالت زوجة معتصم النهار: إن سر حبها له أنه يشبه والدها.

وأوضحت زوجة معتصم النهار أنها أعجبت بروحه وشخصيته الهادئة المرحة، أما معتصم النهار فكشف أنه أعجب في البداية بشكل زوجته لكن بعد ذلك أعجب أكثر بشخصيتها.

يُذكر أن معتصم النهار هو ممثل سوري من مواليد 6 ديسمبر 1984، وهو متزوج من فتاة سورية تدعى لين زنبركجي من خارج الوسط الفني عام 2015 وفي العام 2016 رُزق منها بابنته الأولى ساندرا.

لم يكن معتصم النهار يتطلع إلى دراسة التمثيل حيث كان يدرس في كلية الحقوق وأثناء دراسته هناك تعرف على عدد من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية وعندها بدأ بالانجذاب إلى عالم التمثيل وقد قام بتقديم طلب التحاق وتم قبوله وهنا كانت البداية، حيث إنه رغم التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكمل دراسة الحقوق قدم العديد من الأدوار التي ساهمت في انتشاره أهمها خاتون وباب الحارة ووردة شامية وأيام الدراسة بجزئيه.

شارك معتصم النهار في فيلمين هما، حراس الصمت من إخراج سمير ذكري عام 2009.

وحارة سد من إخراج غطفان غنوم، عام 2012، وحصل على جائزتي أفضل وجه شاب باستفتاء جماهيري عام 2012، وأفضل وجه شاب باستفتاء من موقع دراميات عام 2013.

شارك معتصم النهار في 3 أجزاء من مسلسل باب الحارة وهي الأجزاء 6، 7، 8، كما شارك في الأجزاء الثلاث من مسلسل أيام الدراسة أعوام 2011، 2012، 2019.