فيديو.. ضيوف الرحمن مكبرين مهللين وسط أجواء إيمانية

المواطن - المشاعر المقدسة: تصوير: فواز الأسلمي

وثقت عدسة “المواطن” ضيوف الرحمن وهم يتوجهون أفواجاً مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضوا الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح هذا اليوم بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان.

وأدى رجال الأمن جهوداً كبيرة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام ليطوفوا طواف الإفاضة، فيما سخَّرت إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات الحكومية المختلفة جميع الإمكانيات لتنظيم تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم دخولهم عبر أدواره وبواباته المتعددة، في إطار تنفيذ خطة موسم الحج هذا العام في مرحلتها الثانية التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتكثيف برامج التوجيه والإرشاد وأعمال النظافة وسقيا زمزم والعربات والصيانة والتشغيل التي مكّنت المصلين من أداء صلاتهم بكل يسر وسهولة.