فيديو.. ضيوف الرحمن يتأهبون للنفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة

المواطن - واس - المشاعر المقدسة

يتأهب ضيوف الرحمن للنفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس هذا اليوم بعد أن منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر.

يذكر أن قوافل حجاج بيت الله الحرام بدأت مع إشراقة صباح هذا اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.