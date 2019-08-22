فيديو.. طفلة حية بعد 4 أيام من الفقدان في غابة خطيرة

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تم العثور على الطفلة الروسية ذات الأعوام الخمسة بعد حوالي 4 أيام من ضياعها ‏في غابة بالقرب من مدينة نيجني نوفغورد.‏

وخرجت الطفلة المنهكة بنفسها من الغابة مستجيبة لنداءات فريق البحث والإنقاذ الذي كان يمشط المنطقة بدقة بحثا عنها، وأول ما طلبته هو قطعة كعكة وماء.

وتخضع الطفلة، واسمها زارينا، الآن لإشراف الأطباء، حيث ذكر ممثلو وزارة الصحة بأن حالتها حرجة لمعاناتها من حالة جوع وجفاف حادة.

واختفت زارينا يوم الأحد الماضي بعد أن تركتها جدتها برفقة أحد الأقارب، وذهبت للبحث عن الفطر في الغابة. ولدى اختفائها، شارك في البحث عن الطفلة مئات الأشخاص من متطوعين ورجال إنقاذ وشرطة.