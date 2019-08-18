فيديو.. عاصفة مطرية تُسقط أعمدة الكهرباء على طريق الساحل

المواطن - الليث

تسببت العاصفة المطرية التي ضربت طريق الساحل جنوب الليث، اليوم الأحد، في سقوط أعمدة نقل الكهرباء (الجهد المتوسط).

ودعت الشركة السعودية للكهرباء مرتادي طريق الساحل، إلى توخي الحيطة والحذر جراء سقوط بعض أعمدة نقل الكهرباء (الجهد المتوسط)؛ بسبب العاصفة المطرية القوية، مشددةً على أن الفرق الميدانية تعمل على معالجتها بأسرع وقت ممكن.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.