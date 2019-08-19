فيديو عن الدوري السعودي يُغضب عشاق الهلال

المواطن - محمد سمعه

نشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر، فيديو الإعلان عن الدوري السعودي في موسمه الجديد 2019-2020.

وظهر في الإعلان الدعائي جميع نجوم الفرق المشاركة في بطولة دوري المحترفين، ماعدا نجوم نادي الهلال، الأمر الذي أثار غضب عشاق ومتابعي نادي الهلال.

الرأي المساند لـ الهلال

اتجه الناقد الرياضي صالح الهويريني للتعليق على غياب نجوم الهلال عن فيديو الدوري السعودي فقال عبر حسابه في تويتر: “تهميش نجوم الهلال في هذا الإعلان، وهو زعيم البطولات، يعني أن من يقف خلفه إما إنه لا يُفرق بين كرة القدم والبطيخة، أو إن عقليته لا تختلف عن عقلية مراهقي مدرجات ناديه”.

وأضاف الهويريني: “وفي كلتا الحالتين، نحن أمام كارثة مسؤول، جريمة ارتُكبت بحق الهلال وتاريخه، ولا بد من اعتذار رسمي للهلال ومعاقبة مرتكبها”.

في السياق ذاته قال حسن الناقور عاشق الهلال والمالك في نادي تشيلسي الإنجليزي: “أليس من المعيب والمخجل تجاهل الهلال، وهو زعيم بطولات الوطن جميعها وآسيا بأكملها، من فعل ذلك يجب أن يُعاقب لأنه يثير الرأي العام وهذا غير مقبول أبدًا”.

الرأي المعارض

قال الناقد الرياضي محمد الغامدي رأيًا آخر عن هذه الجزئية ردًا على حسن الناقور عاشق الهلال قائلًا: “يتك تعرف من ناديك، متى حضروا ولماذا تأخروا عن التصوير، فيما التزمت الأندية بالموعد قبل أن تُطلق الاتهامات ومن يجب أن يتم معاقبته هو ناديك، حاضرين الحصة الثالثة ويقولون ليه تدرسون للطلاب”.

انتهى وقت الانتظار وراجعين للمتعة من جديد … أكبر وأفضل من أي وقت مضى#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/Bw9C9egAkt — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 18, 2019