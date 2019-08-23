فيديو .. غوميز يرد على هدف أبها بثنائية نارية في الشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال وأبها بتقدم الفريق الهلالي بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي أبها بالهدف الأول في شباك الهلال عن طريق اللاعب المدغشقري فاتيفا إيما أندريا في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

لم يستسلم نادي الهلال، ونجح في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الأربعين عبر تصويبة قوية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، نجح غوميز في إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب ياسر الشهراني.

وتُقام مباراة الهلال وأبها على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال وأبها اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، جامغ هيون سو، محمد جحفلي، حسن كادش، محمد كنو، عبدالله عطيف، كارلوس إدواردو، هتان باهبري، سيباستيان جيوفينكو وبافتيميبي جوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال وأبها اليوم كلٌّ من؛ محمد الواكد، علي آل بليهي، عبدالله الحافظ، أمير كردي، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، محمد الشلهوب، أندريه كاريلو وعمر خربين.