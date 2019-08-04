فيديو.. فرحة ذوي شهداء ومصابي هجوم نيوزيلندا بوصولهم مكة للحج

فيديو.. فرحة ذوي شهداء ومصابي هجوم نيوزيلندا بوصولهم مكة للحج

2019/08/04
الساعة 11:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

نشر حساب التواصل الحكومي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لذوي شهداء ومصابي الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا بعد وصولهم للمملكة لأداء مناسك الحج.

وعبَّر ذوو شهداء ومصابي هجوم نيوزلندا عن سعادتهم وفرحتهم بفيض من المشاعر والعبرات عن امتنانهم للمملكة، لدى وصولهم ضيوفًا على خادم الحرمين الشريفين، لأداء مناسك الحج.

وعبر حجاج نيوزيلندا عن امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه الدعوة الكريمة لأداء مناسك الحج.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم