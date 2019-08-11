فيديو.. قصيدة حماسية من مشعل الحارثي أمام الملك سلمان

المواطن - منى

ألقى الشاعر مشعل بن محماس الحارثي، اليوم الأحد، قصيدة حماسية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال استقباله الأمراء والعلماء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.



ووصف الحارثي في قصيدته الملك سلمان بأنه “سلمان الإمام زعيم الأمتين”، مسلطًا الضوء على المملكة بوصفها مهبط الوحي ومنارة المسلمين وقبلة الدنيا، وعن جهود الحكومة البارزة في موسم الحج كل عام.

وفي قصيدته، أكد الشاعر أن بلاد الحرمين هي الدار التي يعزها دنيا ودين ووجهت السهام في نحور الأعداء وأطلقت عاصفة الحزم وقامت بالمهام الجسام، كما دعا الحارثي خلال قصيدته بالنصر للجنود المرابطين على الحدود للذود عنها ضد الميليشيا الإرهابية.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.