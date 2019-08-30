فيديو .. كيف أعلن الهلال تعاقده مع جوستافو كويلار؟

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي الهلال، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط نادي فلامنجو البرازيلي، قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية في المملكة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر فيديو لـ علم دولة كولومبيا وهو يُوضع في ملعب جامعة الملك سعود معقل أزرق العاصمة، في إشارة من الهلال لحسمه لصفقة جوستافو كويلار.

وأوضحت شبكة globo البرازيلية أن اللاعب جوستافو كويلار يرغب في الانتقال لنادي الهلال، خاصة بعد العرض المالي المناسب الذي قُدم من قبل الإدارة الهلالية.

ونجحت إدارة الهلال في سباق الزمن، من أجل حسم صفقة جوستافو كويلار والتعلم من خطأ عدم التعاقد مع اللاعب الكولومبي ماتيوس أوريبي لاعب نادي كلوب أمريكا المكسيكي، حيث إن تأخر الهلال جعل صفقة أوريبي تتم لمصلحة فريق بورتو البرتغالي.

وجاءت رغبة المدرب رازفان لوسيسكو مدرب الهلال في ضم جوستافو كويلار، وذلك بسبب الإصابات المتكررة للاعبين سلمان الفرج وعبدالله عطيف في خط وسط الفريق الهلالي.

قالت تقارير صحافية في وقت سابق: إن الهلال رفع عرضه لنادي فلامنجو من أجل التعاقد مع جوستافو كويلار، حيث أصبحت قيمة العرض حاليًّا 8.5 مليون يورو.

ويُذكر أن عرض الهلال كان العرض الأكبر لضم جوستافو كويلار من عرض نادي بولونيا الإيطالي والمُقدر بـ 8 ملايين يورو.

أكمل الهلال بتعاقده مع جوستافو كويلار اللاعبين السبعة لديه، حيث يتواجد في صفوفه الفرنسي بافتيمبي غوميز والبيروفي أندري كاريلو والبرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين والإيطالي سيباستيان جيوفنكو والكوري الجنوبي جانج هيون سو.

وقبل تعاقد الهلال مع جوستافو كويلار، كان أزرق العاصمة أعلن رحيل المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا لصفوف نادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

🤔 Nuevo fichaje pic.twitter.com/QCKSTbGZka — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 30, 2019