فيديو.. كيف تنظم إدارة الحشود بالمسجد الحرام دخول وخروج مئات الآلاف من المصلين؟

المواطن - مكة المكرمة

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يوضح الجهود التي تبذلها إدارة الحشود في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

وأظهر المقطع كيفية تنظيم دخول مئات الآلاف من المصلين عبر بوابات المسجد الحرام وفي الساحات الخارجية.

ويُبين المقطع كذلك طريقة ترتيب خروج المصلين من المسجد الحرام بعد انقضاء الصلوات دون حدوث أي زحام، ما يعكس احترافية رجال الأمن العاملين في إدارة الحشود.

#شاهد 🎥

تصوير التايم لابس ..

جهود رجال الأمن في إدارة الحشود في

المسجد الحرام وساحاته#الحج_عبادة_وسلوك_حضاري pic.twitter.com/Mw8z0TpImC — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 7, 2019