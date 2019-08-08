فيديو.. كيف تنظم إدارة الحشود بالمسجد الحرام دخول وخروج مئات الآلاف من المصلين؟

فيديو.. كيف تنظم إدارة الحشود بالمسجد الحرام دخول وخروج مئات الآلاف من المصلين؟

2019/08/09
الساعة 2:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يوضح الجهود التي تبذلها إدارة الحشود في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

وأظهر المقطع كيفية تنظيم دخول مئات الآلاف من المصلين عبر بوابات المسجد الحرام وفي الساحات الخارجية.

ويُبين المقطع كذلك طريقة ترتيب خروج المصلين من المسجد الحرام بعد انقضاء الصلوات دون حدوث أي زحام، ما يعكس احترافية رجال الأمن العاملين في إدارة الحشود.



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