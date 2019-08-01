فيديو.. لقطات مروعة لسقوط طفل من الطابق الخامس

المواطن - متابعة

أنقذ مجموعة من الأشخاص صبياً صغيراً من الموت بعد سقوطه من شرفة الطابق الخامس من إحدى البنايات السكنية جنوب الصين.

وأظهر مقطع فيديو متداول، طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وهو يتشبث في حافة شرفة الطابق الخامس ويحاول الصعود لإنقاذ نفسه، ولكن انزلقت يده وسقط فجأة قبل أن يتجمّع حشد من الأشخاص أسفل المبنى وينقذونه.

وهرع عدد من المواطنين عندما رأوا الصبي وهو على الشرفة، واستعانوا بالألحفة لإنقاذه، وبالفعل عندما سقط الأخير على اللحاف.

وفقاً للتقارير، كان الصبي نائماً في المنزل وحده، بعد أن استيقظ، صعد إلى الحوض على الشرفة في محاولة للعثور على جدته وسقط عن غير قصد.