فيديو مؤثر للوزير آل الشيخ .. دموع وبكاء وتقبيل رأس أم أحد ضحايا هجوم نيوزيلندا

فيديو مؤثر للوزير آل الشيخ .. دموع وبكاء وتقبيل رأس أم أحد ضحايا هجوم نيوزيلندا

2019/08/04
الساعة 6:09 مساءً
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المواطن - جدة

قبّل وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رأس والدة أحد شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا لحظة وصولها اليوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ولم يتمالك الوزير نفسه ولم يستطع أن يُوجّه لها كلمة لأن الموقف أكبر من كل المفردات فلم يجد سوى مواساتها بطريقة إنسانية مؤثرة للغاية.

يُذكر أن أم الشهيد كانت ضمن الدفعة الثالثة من الواصلين للمملكة ضمن الذين وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافتهم للحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

 



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