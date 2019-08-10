فيديو مؤثر.. دموع المطوف الصغير بعد اتصال من أمه يوم عرفة

فيديو مؤثر.. دموع المطوف الصغير بعد اتصال من أمه يوم عرفة

2019/08/10
الساعة 11:51 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - المشاعر المقدسة

في خدمة الحجيج، ينفر كل أبناء المملكة، كبيراً وصغيراً، هدفهم واحد ونهجهم واحد وقدوتهم واحدة.

مطوف عمره 12 عاماً ضرب أروع الأمثلة في الإحساس بالمسؤولية حيث باشر مهامه في جبل عرفات، وكان أول ما قام به الاتصال بأمه وطمأنتها.

وعبرت والدة محمد عن مشاعر الفخر بولدها، فيما لم يتمالك المطوف الصغير نفسه وغلبته الدموع.



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