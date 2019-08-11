فيديو مؤثر من عرفات.. تضرع وغيث ورب غفور

المواطن - المشاعر المقدسة

وثقت عدسات وزارة الحرس الوطني، لقطات روحانية مؤثرة من عرفات أمس السبت، لتضرع ضيوف الرحمن إلى الله تعالى في يوم عرفة.



وبدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح أمس السبت 9 ذي الحجة 1440 هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.