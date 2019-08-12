فيديو.. مشعر منى مجمع ضيوف الرحمن وأنسهم

فيديو.. مشعر منى مجمع ضيوف الرحمن وأنسهم

2019/08/12
الساعة 3:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أيام مباركة يقضيها الحجاج في ” منى ” ، فعلى أرض المشعر يلتقون في أول رحلة الحج ” يوم التروية ” ، ومنه يفترقون .. رجائهم المغفرة والعودة بذنب مغفور .

ضيوف الرحمن يقضون في منى هذه الأيام – أيام التشريق – التي قال عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام : ” إنها أيام أكلٍ وشرب وذكرٍ لله عز وجل ” ، تسودهم الألفة وتحفهم الطمأنينة .
ويحرص الحاج خلال رحلته الإيمانية على توثيقها بصور ومن عدة مواقع في الخيم أو في منطقة الجمرات ، وهم بذلك على تواصل مباشر عبر البرامج والتطبيقات مع ذويهم لتبقى رحلة خالدة .
فكم من المواقف والذكريات الجميل التي بقيت في ذاكرت الحجاج قديمًا وحديثًا .



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