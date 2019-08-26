فيديو.. معلم يعتدي على طالب بطريقة وحشية

فيديو.. معلم يعتدي على طالب بطريقة وحشية

2019/08/26
الساعة 3:43 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تسبب اعتداء معلم بشكل وحشي على صبي أمام زملائه بالفصل، في غضب واستياء الجميع، وطالب والد الفتى بتنفيذ العقوبة على المعلم.

وأظهر مقطع فيديو، المعلم وهو يعتدي بالضرب المبرح على الصبي مستخدمًا عصا حتى تحطمت على جسده، ثم جعله يركع على ركبتيه وهو يبكي بشدة أمام زملائه.

وبحسب موقع لايف ليك، تم احتجاز مدرس الرياضيات الذي أطلق عليه الآباء اسم تشن تشانجيانغ، وهو أيضًا مؤسس مدرسة الكرام المسماة “ليو ليو”، وتم تعليق نشاطه التجاري غير المرخص من قبل مسؤولين في مقاطعة شيزو توجيا ذاتية الحكم، الواقعة في الجنوب الغربي، بلدية تشونغتشينغ الصينية.



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