فيديو.. من قصر المعاشيق بعد انسحاب مسلحي الانتقالي
بإشراف سعودي - إماراتي

فيديو.. من قصر المعاشيق بعد انسحاب مسلحي الانتقالي

2019/08/15
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تسلم الحرس الرئاسي اليمني قصر المعاشيق، بعدما انسحبت  عناصر المجلس الانتقالي اليمني منه بإشراف سعودي.

وكانت لجنة سعودية – إماراتية وصلت إلى مدينة عدن للإشراف على انسحاب عناصر المجلس الانتقالي اليمني من الأماكن التي سيطروا عليها.

وكان القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، أكد أن المجلس حليف وثيق لدول التحالف في دحر المشروع الإيراني الحوثي.

وقال ابن فريد : “كنا وما زلنا وسنبقى حليفاً وثيقاً لدول التحالف مؤمنين بمهمة دحر المشروع الإيراني الحوثي”.

وتابع أن من يراهن على تغير موقف المجلس الانتقالي من الحوثيين سيخسر الرهان لأن المجلس يعمل مع التحالف لدحر المشروع الإيراني.



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