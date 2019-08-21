فيديو.. من هي ابتسام الشهري أول متحدثة باسم التعليم؟

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الوزارات الحكومية وتاريخ وزارة التعليم بوجه خاص تم تكليف ابتسام الشهري متحدثة رسمية باسم التعليم العام.
وابتسام حسن الشهري هي معلمة لغة إنجليزية وحاصلة على ماجستير تربية موهوبين، وخريجة برنامج خبرات الدفعة الأولى (برنامج بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس).
ابتعثت ابتسام الشهري إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة سانت لويس، ولديها خبرة تعليمية تمتد لأكثر من ١٧ عاماً، حيث قامت بالعمل في جميع المراحل ابتداءً من الروضة إلى المرحلة الجامعية بالتعاون مع إحدى الجامعات.
ابتسام الشهري واحدة من المعلمات السعوديات والتي تعتبر مثالاً في الاجتهاد والبحث عن كل جديد في عالم التعليم والتعلم.
الجدير بالذكر أن الشهري دائماً ما تواكب أهم الأحداث في مجالها بحضورها العديد من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة في استراتيجيات التعليم.
يُذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد أصدر عدة قرارات بتكليفات في المناصب القيادة في القطاع الإعلامي بالوزارة شملت تكليف طارق الأحمري متحدثاً للتعليم العالي، والدكتور أحمد الجميعة مشرفاً عاماً لإدارة الإعلام والاتصال بالوزارة، في حين تم تكليف المتحدث السابق للوزارة مبارك العصيمي، مستشاراً للوزير.