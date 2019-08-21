فيديو.. من هي ابتسام الشهري أول متحدثة باسم التعليم؟

المواطن - محمد الغبيشي - الرياض

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الوزارات الحكومية وتاريخ وزارة التعليم بوجه خاص تم تكليف ابتسام الشهري متحدثة رسمية باسم التعليم العام.

وابتسام حسن الشهري هي معلمة لغة إنجليزية وحاصلة على ماجستير تربية موهوبين، وخريجة برنامج خبرات الدفعة الأولى (برنامج بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس).

ابتعثت ابتسام الشهري إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة سانت لويس، ولديها خبرة تعليمية تمتد لأكثر من ١٧ عاماً، حيث قامت بالعمل في جميع المراحل ابتداءً من الروضة إلى المرحلة الجامعية بالتعاون مع إحدى الجامعات.