فيديو.. مواطن يطالب أمانة الحفر بنقل ألف شجرة

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

طالب أحد سكان حي النايفية، في حفر الباطن، أمانة المحافظة بنقل الأشجار الكثيرة التي تعترض طريق السد الجديد والاستفادة بها في موقع آخر.

وقال المواطن في مقطع فيديو متداول إن هناك ما بين 700 إلى 1000 شجرة تمثل ما يشبه الغابة الخشبية التي يمكن الاستفادة بها حول الجامعة والمستشفى المركزي داعياً إلى نقلها بطريقة يمكن الاستفادة منها بدلاً من إزالتها.

الجدير بالذكر أن أمانة حفر الباطن بدأت قبل شهر في تنفيذ مشروع إنشاء سد حوض النايفية بتكلفة ٩٧،٥١٨،٤٦١ ريالاً والذي تبلغ السعة التخزينية له ٧،٥ مليون متر مكعب، وذلك لحجز مياه الأمطار المنقولة من وادي الباطن ومنعها من الدخول للمدينة وتستغرق مدة تنفيذه 24 شهراً.