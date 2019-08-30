فيديو.. هدف جوليانو الأفضل في آسيا

المواطن - مروة نبيل

حصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي جوليانو دي باولا جائزة أفضل هدف في منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استفتاء حول أفضل هدف في ذهاب ربع النهائي، ونافس هدف جوليانو في السد القطري، هدف علي أسد في شباك النصر، وهدف نجم أوراوا الياباني، شينزو كوروكي ضد شنجهاي الصيني.

ونال جوليانو غالبية الأصوات المشاركة في الاستفتاء، حيث اختار هدفه أكثر من 13 ألف صوت ليحصل على نسبة 96%، مقابل 353 صوت لصالح هدف علي أسد، و214 صوت لهدف كوروكي.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لهدف جوليانو في السد، وعلق قائلًا: “يبدو أنه أسبوع جوليانو.. هدف الفوز لصالح النصر.. من اللورد البرازيلي يحقق جائزة هدف الأسبوع”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن، اليوم الجمعة، عن اختيار جوليانو كأفضل لاعب في منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، بعد تألق اللافت في مباراة النصر والسد، وتسجيله لهدف الفوز في المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1.

يبدو أنه أسبوع جوليانو 🇧🇷 👑

هدف الفوز لصالح @AlNassrFC من اللورد البرازيلي يحقق جائزة هدف الأسبوع في #دوري_أبطال_آسيا ⚽️🔝https://t.co/VVX1g66TGB pic.twitter.com/RrJPDO2Nzw — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 30, 2019