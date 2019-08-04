فيديو.. هذا ما قالته مديرة شرطة في نيوزيلندا بعد وصولها المملكة للحج

المواطن - الرياض

عبَّرت نائلة حسن، مديرة شرطة بنيوزلندا، عن سعادتها الغامرة بعد وصولها لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج، في ضيافة خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج.

وقالت نائلة إنها مسلمة من أب باكستاني من لاهور، وأم من إنجلترا، مضيفة : “أنت كمسلم تحلم بزيارة الكعبة ورؤية مكة والمدينة”.

وأضافت أن الاستقبال في المطار وكل شيء كان رائعاً، لم أجرب شيئاً كهذا في حياتي الوورد الهدايا الأكل والشراب.

وختمت مديرة شرطة نيوزلندا بقولها: أشكر الملك سلمان بن عبدالعزيز لكرمه، لقد كان كريماً بشكل لا يصدق تجاه الشعب النيوزلندي.

خطابها بعد الهجوم الإرهابي في نيوزلندا، صنع أثرًا لا يمحى.. نائلة حسن، مديرة شرطة بنيوزلندا، في ضيافة خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج. @KingGuests #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/DFuAYKA1hK — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 3, 2019