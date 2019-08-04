فيديو.. هذا ما قالته مديرة شرطة في نيوزيلندا بعد وصولها المملكة للحج

فيديو.. هذا ما قالته مديرة شرطة في نيوزيلندا بعد وصولها المملكة للحج

2019/08/04
الساعة 11:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

عبَّرت نائلة حسن، مديرة شرطة بنيوزلندا، عن سعادتها الغامرة بعد وصولها لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج، في ضيافة خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج.

وقالت نائلة إنها مسلمة من أب باكستاني من لاهور، وأم من إنجلترا، مضيفة : “أنت كمسلم تحلم بزيارة الكعبة ورؤية مكة والمدينة”.

وأضافت أن الاستقبال في المطار وكل شيء كان رائعاً، لم أجرب شيئاً كهذا في حياتي الوورد الهدايا الأكل والشراب.

وختمت مديرة شرطة نيوزلندا بقولها: أشكر الملك سلمان بن عبدالعزيز لكرمه، لقد كان كريماً بشكل لا يصدق تجاه الشعب النيوزلندي.



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