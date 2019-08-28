فيديو.. وزير الداخلية يستقبل الطالب الجندي الذي رفض مالًا من حاجة: مثلك لابد أن يُكرم

المواطن - الرياض

شكر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، الطالب الجندي ماجد بن نادر الذي رفض مبلغًا ماليًّا من حاجة خلال موسم الحج لهذا العام.

وأظهر مقطع فيديو لحظات استقبال وزير الداخلية للطالب الجندي ماجد بن نادر والحديث الذي دار بينهما، بعد شكره على تفانيه في العمل وإخلاصه.

وأكد وزير الداخلية أن من يبدر منه مثل ما بدر من الطالب ماجد لابد أن يُكرم.

يذكر أن وزير الداخلية قدم، في وقت سابق، مكافأة مالية للطالب الجندي ماجد بن نادر قدرها 100 ألف ريال وسيارة، بالإضافة إلى تعيينه بعد التخرج في المدينة التي يرغب بها.