فيديو وصور.. ارتفاع ضحايا حادث الدهس بمصر لـ49 قتيلاً ومصاباً

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس أمام معهد الأورام إلى 19 حالة وفاة، و30 مصاباً تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر، والمنيرة، والقصر العيني، بالإضافة إلى وجود كيس أشلاء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هناك من 3 إلى 4 حالات حرجة بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، فيما تنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.

وقررت الوزارة إجلاء 54 حالة مرضية كانت محجوزة داخل المعهد القومي للأورام، وإحالة 30 إلى مستشفى معهد ناصر، ونقل الباقي إلى مستشفى دار السلام، مع التوجيه بتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وسط القاهرة، وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفيه وقوع الحادث.