فيديو وصور.. تعرف على جامع فخر المسلمين أكبر مساجد أوروبا

المواطن - متابعة

بحضور وفود من 43 دولة، من بينها المملكة والكويت والمغرب، والمبعوث الرئاسي الروسي لدول شمال القوقاز تم افتتاح مسجد فخر المسلمين أكبر جامع في أوروبا بالعاصمة الشيشانية غروزني اليوم الجمعة.

والمسجد هو الأكبر في أوروبا، إذ يسع 20 ألف مصل، ويتفوق بذلك على مسجد “بيت الفتوح” في العاصمة البريطانية لندن، الذي يسع 12 ألف مصل، ومسجد “موتشيا دي روما” في العاصمة الإيطالية، الذي يسع 12 ألف مصل.

ويمتد المسجد على مساحة 50 ألف متر مربع وبه أربعة مآذن يبلغ ارتفاعها كل واحدة 63 متراً كما يبلغ ارتفاع قبة المسجد الرئيسية حوالي 40 متراً.