فيديو وصور.. مياه الأمطار تُغرق صناعية جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “المواطن“ مساء اليوم الخميس، غرق العديد من الأحياء في صناعية جازان بمياه الأمطار.

وتسبّب هطول الأمطار الغزيرة، مساء أول أمس الثلاثاء، على منطقة جازان ومحافظاتها، في غرق عدة شوارع بحي الصناعية في مدينة جيزان، وتحولت إلى مستنقعات وبِرَك لمياه الأمطار بكميات كبيرة منذ الثلاثاء، وحاصرت المحال التجارية والسيارات المتوقفة وأغرقت عددًا منها، وأعاقت حركة المارة والسيارات.



يومان على هطول الأمطار والأمانة تتجاهل!

ورغم مرور يومين من هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان إلا أن تجمعات مياه الأمطار ما زالت تغرق عدة شوارع بحي الصناعية حتى اليوم، حيث حاصرت بِرك المياه المحال التجارية، وأغرقت عدداً منها، وأعاقت حركة المارة والمركبات، وتعطل عدد منها.

يأتي ذلك بعد أن تجاهلت أمانة جازان شفط تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى انعدام وسائل تصريف مياه الأمطار بالحي الحديث، في حادثة تتكرر عند هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة؛ حيث اضطرّ مُلاك المحال التجارية إلى إغلاق محالهم، بسبب عزوف الزبائن.



مناشدة عاجلة:

وناشد عدد من المواطنين ومُلّاك المحال التجارية أمانة منطقة جازان بشفط تجمعات مياه الأمطار بعد غرق عدة شوارع بحي الصناعية منذ الثلاثاء الماضي، والعمل على تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بالصناعية بشكل عاجل.



