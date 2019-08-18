فيديو وصور.. 63 قتيلاً و182 مصاباً في هجوم استهدف حفل زفاف بأفغانستان
أطفال ونساء من ضمن الضحايا

فيديو وصور.. 63 قتيلاً و182 مصاباً في هجوم استهدف حفل زفاف بأفغانستان

2019/08/18
الساعة 9:44 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انتحارياً استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول مساء أمس السبت؛ ما أسفر عن مقتل 63 وإصابة 182 آخرين.

ونفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في قاعة زفاف بغرب كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، اليوم الأحد، إن نساء وأطفالاً كانوا ضمن الضحايا.

جاء الهجوم في الوقت الذي تحاول فيه حركة طالبان والولايات المتحدة التفاوض بشأن اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في مقابل التزام طالبان بمحادثات أمنية وسلام مع الحكومة المدعومة من واشنطن.
وجاء أيضا بعد هجوم على مسجد في باكستان يوم الجمعة أدى إلى مقتل شقيق زعيم طالبان هيبة الله أخونزادة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 20.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي جثثاً متناثرة في قاعة الزفاف. وقال المسؤولون إن المهاجم استهدف منطقة استقبال الرجال.



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