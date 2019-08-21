فيديو.. ولادة خروف برأسين في خميس مشيط

فيديو.. ولادة خروف برأسين في خميس مشيط

2019/08/21
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - خمس مشيط

في مشهد نادر أنجبت نعجة في حظيرة شرق “تندحة”، التابعة لمحافظة خميس مشيط، خروفًا برأسين وجسد واحد ولا يزال حيًّا ويتغذى بشكل طبيعي.

وظهر الخروف في مقطع فيديو متداول واقفًا على قدميه ويتغذى بشكل طبيعي.



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