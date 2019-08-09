فيديو يُعيد ذكرى سيئة لـ الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي خلال الفترة الأخيرة، عن تعاقده مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” نجم الهلال السابق ولمدة ثلاث سنوات.

وبعد انتقال عموري لنادي الجزيرة، نشر الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه في تويتر فيديو لجمهور الهلال وهو يُطالب فهد بن نافل رئيس النادي بالإبقاء على عموري، وعدم التفريط فيه.

وعلّق عبدالعزيز المريسل على الفيديو قائلًا: أنا حزين لأجل جمهور نادي الهلال، الذي أنبح صوته في تويتر يُطالب باللاعب عموري، أنا بالفعل حزين لأجلكم.

وكان مجلس إدارة الهلال قرر يوم 19 يوليو الماضي، إيقاف مفاوضات تجديد العقد مع عموري، بسبب مماطلة اللاعب ووكيل أعماله في الرد على عرض الهلال الأخير بالتجديد مقابل 20 مليون ريال في الموسم.

حرص عموري على شكر مجلس إدارة نادي الهلال وجماهيره على مساندته طوال الفترة الماضية.

قال عموري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء”.

وتابع نجم المنتخب الإماراتي قائلًا: “يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق”.

ووجه عموري رسالة إلى الجماهير الهلالية قائلًا: “كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع، وكل التوفيق للهلال لن أنساكم أبدًا وأنتم في القلب”.

لا لااااااااا

كذاااااا مره اوووووفر

انا بالفعل حزين لجمهور الهلال 😔

. pic.twitter.com/wqGYiFy0Uj — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 7, 2019