فيسبوك تعترف بوجود عيب في تطبيق ماسنجر كيدز

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أقرت شركة فيسبوك بوجود خلل في تطبيق ماسنجر كيدز بعد أسابيع من إثارة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مخاوف تتعلق بالخصوصية، وقالت: إنها تحدثت إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن هذه المسألة.

وقالت فيسبوك في الرسالة: استناداً إلى مراجعتنا، فقد توصلنا إلى أن الخطأ التقني كان موجودًا منذ شهر أكتوبر الماضي، واكتشف في شهر يونيو، ويمنع الإصلاح الذي نفذناه بعد يوم من الاكتشاف حدوث المشكلة مرة أخرى.

وقال السيناتور إد ماركي رداً على رسالة فيسبوك: نشعر بخيبة أمل خاصة لأن فيسبوك لم تلتزم بإجراء مراجعة شاملة لبرنامج (Messenger Kids) لتحديد الأخطاء الإضافية أو مشكلات الخصوصية.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد كتبوا إلى فيسبوك بتاريخ 6 أغسطس متسائلين عما إذا كان هناك نمط مقلق من حماية الخصوصية السيئة للأطفال الذين يستخدمون تطبيق (Messenger Kids) وطالبوا بالشفافية.

وقالوا في خطاب موجه إلى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج: إن أعضاء مجلس الشيوخ انزعجوا عندما علموا أن التطبيق سمح لآلاف الأطفال بالانضمام إلى محادثات جماعية لم يحصل جميع الأعضاء فيها على موافقة الآباء.