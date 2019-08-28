فيسبوك يتجه لفرض رسوم على مستخدميه

المواطن - متابعة

على مدى عدة سنوات ظل فيسبوك يرفع شعار “مجاني وسيظل” على صفحته الرئيسية لكن مؤخراً قام بحذف الجملة ما يعني أن هناك نية لتسعير الخدمة أو فرض أعباء مالية بشكل أو بآخر على مستخدميه.

وكانت العبارة الشهيرة تقول: “إنه مجاني وسيبقى كذلك دائماً”، لكنها اختفت بشكل مفاجئ من الصفحة الرئيسية التي تُطالع المستخدم حين ينوي إنشاء حساب أو الدخول إلى صفحته، مما أثار الشكوك بشأن ما إذا كان المارد الأزرق يخطط لفرض رسوم على مستخدميه.

وأدرج أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، عبارة جديدة ومقتضبة وهي: “إنه سريع وسهل”، وجرى هذا التغيير في وقت سابق من الشهر الجاري.