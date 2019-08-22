فيسبوك يخدع مستخدميه

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن ميزة طال انتظارها ستسمح للمستخدمين بفصل حساباتهم عن التطبيق ومحفوظات مواقع الويب الخاصة بهم، والتي من شأنها تعطيل الموقع عن استخدام هذه المعلومات لاستهداف الإعلانات.

وعلى الرغم من تلك الميزة، إلا أن أحد المحللين يرى تلك الميزة لا ترقى إلى مستوى التعهدات التي قطعها فيسبوك على نفسه.

وأكد محللو “SunTrust Robinson Humphrey” في مذكرة بحثية أن ميزة “نشاط خارج فيسبوك” تبدو أنها أقل من التعهد الأصلي الذي قطعه الرئيس التنفيذي زوكربيرج بتمكين المستخدمين من “مسح تاريخهم متى أرادوا”، وحذف جميع البيانات ذات الصلة.

ولاحظ المحللون أن “البيانات غير متصلة ولكن لا يتم حذفها”، وستبقى على خوادم فيسبوك لمدة طويلة غير واضحة.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن الميزة تتفق مع ما أعلنته الشركة في الأصل، في منشور العام الماضي يتحدث عن هذا التغيير،إن الميزة ستسمح للمستخدمين بمشاهدة المواقع والتطبيقات التي ترسل المعلومات عند استخدامها، وحذف تلك المعلومات من حساباتهم وإيقاف قدرة فيسبوك على تخزينها.

ويبدو أن الفرق يكمن في أن فيسبوك يحذف هذا النوع من المعلومات “من الحساب” ولكن ليس نهائيًا، وسيظل لدى الموقع بيانات حول التفاعلات مثل فتح تطبيق، أو إضافة عنصر إلى عربة التسوق، أو البحث عن عنصر أو إجراء عملية شراء.