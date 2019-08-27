فيلانويفا أمل الاتحاد ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

تعول الجماهير كثيرًا على النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا في قيادة العميد لتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، خاصة أنه واحد من أبرز لاعبي دوري أبطال آسيا خلال الفترة الماضية.

فيلانويفا

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى فيلانويفا في منافسات دوري أبطال آسيا 2019، قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، ووصفته بـ”الرافد”.

ونجح كارلوس فيلانويفا في صناعة 11 فرصة خلال مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني خلال منافسات دور الـ16، أكثر من أي لاعب آخر خلال المرحلة.

وأضافت “أوبتا”، أن نجم شنغهاي الصيني، البرازيلي أوسكار صنع 29 فرصة في دوري أبطال آسيا 2019، ليكون اللاعب الوحيد الذي صنع فرصًا أكثر من فيلانويفا الذي يملك 27 فرصة خلال النسخة الحالية.

الاتحاد ضد الهلال

ويلعب الاتحاد ضد الهلال اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، لتسهيل مهمة النمور في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2019.

على الجانب الآخر، يسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، لتسهيل مهمتهم في لقاء الإياب، وحسم التأهل إلى الدور التالي على ملعبهم ووسط جماهيرهم.