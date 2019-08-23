فيلانويفا.. ماكينة صناعة أهداف

المواطن - مروة نبيل

يُعد النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الأخيرة.

وتمكّن كارلوس فيلانويفا من صنع فرص تهديفية أكثر من أي لاعب آخر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي بـ84 فرصة، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” على “تويتر”.

وأضافت: “لم ينجح أي لاعب آخر في صناعة أهداف أكثر من فيلانويفا منذ أول مباراة خاضها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في أغسطس عام 2016. (بالتساوي مع لوزينيو لاعب الفيصلي)”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الرائد، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.