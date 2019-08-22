فيلانويفا وفيتشيو يدعمان جماهير الاتحاد بـ900 تذكرة

المواطن - مروة نبيل

دعم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشيلي كارلوس فيلانويفا والصربي إيميليانو فيتشيو دعم جماهير العميد بـ900 تذكرة، لحضور مباراة الرائد المقبلة من المدرجات.

وقدم فيلانويفا 500 تذكرة، فيما تكفل فيتشيو بـ400 تذكرة، وجاءت هذه الخطوة من الثنائي لتحفيز جماهير الاتحاد على حضور المباريات ودعم الفريق الأول لكرة القدم في بداية مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدافع المغربي مروان دا كوستا قد دعم جماهير الاتحاد بـ600 تذكرة لمباراة الرائد المقبلة، قبل أن يسير على دربه فيلانويفا وفيتشيو.

ويواجه الاتحاد نظيره الرائد، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح مؤخرًا في الفوز على العهد اللبناني بثلاثية دون رد ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ما منحه دفعة معنوية قبل مباراة الرائد المقبلة.