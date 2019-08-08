في اليوم العالمي للقطط .. من أي فريق أنت؟

المواطن - الرياض

انقسم رُواد موقع تويتر حول وسم اليوم العالمي للقطط حيث برز عدد كبير من محبي القطط وهواة تربيتها في مقابل عدد غير قليل من معارضي وجود القطط في المنزل.

وتباينت رؤية كل من الفريقين لفكرة تخصيص يوم عالمي للقطط، ففي الوقت الذي أكد فيه الكثيرون أن الرفق بالحيوان من الأمور التي أوصانا الله بها وأن العطف عليها يدلّ على الأخلاق الكريمة، رأى البعض الآخر أن هناك فئات من البشر تستحق الرعاية.

وعبر وسم اليوم العالمي للقطط راح محبو تربية القطط يتسابقون في مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي توثق حيوانهم المفضل وصار الأمر أشبه بمسابقة إلكترونية لاختيار أجمل القطط.

واستغل بعض الأشخاص هذه المناسبة للتعريف بهواياتهم فهناك من أعلنوا أنهم يعشقون تربية الخيول بينما أعلن البعض عن حبهم لتربية الصقور والطيور بمختلف أنواعها.

وتصدر وسم اليوم العالمي للقطط الترند السعودي واحتشد بآلاف التغريدات التي حاول أصحابها التسويق لفكرة وجود حيوان أليف في البيت خاصة من قبل الفتيات اللواتي كان لهن حضور لافت في الوسم.

والمعروف أن يوم القطط العالمي هو احتفال سنوي في 8 أغسطس من كل عام، بدأ الاحتفال به لأول مرة عام 2002م من قبل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان.

ويتم الاحتفال بـ اليوم العالمي للقطط في 17 فبراير في معظم أوروبا، بينما يتم الاحتفال به في 1 مارس في روسيا، وتحتفل الولايات المتحدة باليوم الدولي للقطط واليوم الوطني الأمريكي للقطط في 29 أكتوبر من كل عام.