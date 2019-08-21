في سابقة تاريخية.. ابتسام الشهري متحدثة باسم التعليم العام

المواطن - الرياض

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عدة قرارات بتكليف عدد من القيادات في الوزارة من بينها تعيين المشرفة ابتسام بنت حسن الشهري متحدثة باسم التعليم العام.

وقد صدر قرار أمس بتكليف المشرفة، ابتسام بنت حسن الشهري من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية للعمل بالإدارة العامة للإعلام والاتصال بجهاز الوزارة، وذلك لمدة عام اعتباراً من صدور القرار.

والجدير بالذكر، أن ابتسام الشهري قد عملت معلمة لمدة ١٧ سنة للغة الإنجليزية، وابتعثت إلى أمريكا، وهي من الكفاءات النسائية المشهود لها بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، وحاصلة على ماجستير تربية موهوبين، وهي خريجة برنامج خبرات الدفعة الأولى، ومتحدثة في منتدى المعلمين الدولي، الذي يعكس أهمية تكامل الخبرات التربوية الدولية والخبرات المحلية في بناء ممارسات تعليمية وتربوية رصينة، (معاً، نحو تعليم نوعيٍّ فاعل).

وهي أول متحدثة رسمية في تاريخ الوزارات السعودية وأول متحدثة باسم وزارة التعليم.

كما تم تكليف طارق الأحمري متحدثاً للتعليم العالي، والدكتور أحمد الجميعة مشرفاً عاماً لإدارة الإعلام والاتصال بالوزارة، في حين تم تكليف المتحدث السابق للوزارة مبارك العصيمي، مستشاراً للوزير.