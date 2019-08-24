في مباراة الأهلي ضد نادي أطلع برة .. الجماهير تُهاجم أزارو

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، لهجوم ناري من قبل الجماهير الحمراء في مباراة الأهلي ضد نادي أطلع برة بطل جنوب السودان، والتي أُقيمت بالأمس في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020.

وكان المدرب المؤقت محمد يوسف مدرب الأهلي، قرر استبعاد وليد أزارو من مباراة الأهلي ضد نادي أطلع برة لأسباب فنية، وفضّل الاعتماد على المهاجم صلاح محسن، والذي كان عند حسن الظن ونجح في إحراز هدفين للمارد الأحمر في المباراة.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد نادي أطلع برة، طالبت جماهير الأهلي أزارو بالرحيل عن المارد الأحمر؛ بسبب هبوط مستواه في الفترة الأخيرة، بالإضافة لإهداره المزيد من الفرص التهديفية المحققة في المباريات الحساسة والمهمة للمارد الأحمر.

ومن المتوقع بعد نهاية مباراة الأهلي ضد نادي أطلع برة، أن يتجه الأهلي المصري لتسويق اللاعب المغربي وليد أزارو، والتعاقد مع مهاجم إفريقي آخر بدلًا منه.

وشهدت مباراة الأهلي ضد نادي أطلع برة بالأمس، فوز المارد الأحمر بتسعة أهداف دون رد كأكبر فوز في تاريخ مشاركة المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبعد فوز المارد الأحمر في مباراة الأهلي ضد نادي أطلع برة، يستعد الزمالك المصري لمواجهة فريق ديكاداها الصومالي اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة في إياب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقبل إقامة مباراة الأهلي ضد نادي أطلع برة، كان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتخذ قرارًا بإقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي بعد توديع بطولة كأس مصر على يد نادي بيراميدز من دور الستة عشر.

ويذكر أن جولة الذهاب من مباراة الأهلي ضد نادي أطلع برة، كانت انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد.