قائد قوات الطوارئ الخاصة يتفقد مشعر منى

المواطن - مكة المكرمة

قام سعادة قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف، اللواء الركن محمد بن مقبول العمري، بجولة تفقدية على مواقع قوات الطوارئ الخاصة في مشعر منى، بحضور سعادة وكيل رئيس امن الدولة المشرف الميداني على أعمال قطاعات رئاسة أمن الدولة، وبحضور قائد مهام قوات الطوارئ الخاصة لحج عام 1440 هجري اللواء خالد الزاحم، وعدد من الأركانات والقيادات الميدانية.

واستمع أصحاب السعادة والضباط الميدانيون لشرح مفصل من قائد منطقة منى.

جاء ذلك للاطلاع والاطمئنان على استعداد قوات الطوارئ الخاصة لخدمه حجاج هذا العام 1440 وتوفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن؛ وفق تطلعات حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.