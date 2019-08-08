قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن المرشحين لحصد جوائز الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/ 2019.

وكان ليفربول الإنجليزي توج بلقب الشامبيونزليج بعد فوزه على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، ولكن غاب هداف الريدز، المصري الدولي محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجوائز “يويفا”.

ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في الشامبيونزليج كلٌّ من؛ البرازيلي أليسون “ليفربول”، الفرنسي هوجو لوريس “توتنهام هوتسبير”، والألماني مارك أندريه تير شتيجين “برشلونة”.

وأعلن يويفا عن تنافس ثنائي ليفربول أرنولد وفان ديك، مع ماتياس دي ليخت المنتقل حديثًا إلى يوفنتوس، على لقب أفضل مدافع، فيما يتنافس الثلاثي جوردان هندرسون، فرينكي دي يونج وكريستيان إريكسن على لقب أفضل لاعب وسط.

وفي مركز الهجوم، يتنافس كلٌّ من؛ هدف النسخة الأخيرة من الشامبيونزليج، ليونيل ميسي، نجم نادي ليفربول ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.