قبل المواجهة الآسيوية .. أحداث لا تُنسى في مباريات الهلال والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الاتحاد غدًا لاستقبال نادي الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ودائمًا ما تكون مباريات الهلال والاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية سواء كانت في الدوري أو كأس الملك أو في بطولات آسيا تُغلف بالإثارة والتنافس الشديد قد يخرج في بعض الأحيان عن الروح الرياضية.

لحظات لن تُمحى

أحداث كثيرة ومنذ فترات طويلة أشعلت الكلاسيكو ولاتزال عالقة في الأذهان، حيث كانت البداية مع البرازيلي روبيرتو ريفيلينو نجم الهلال السابق ومطاردته للاعب سعد بريك نجم الاتحاد السابق خلال إحدى مباريات الفريقين في عام 1981.

وظل ريفيلينو يُطارد سعد بريك لضربه بعدما تعمد الأخير إيذاء اللاعب البرازيلي والمباراة مستمرة ظل ريفيلينو يُطارد بريك على أمل ضربه حتى لاحظ حكم اللقاء الموضوع وأوقف المباراة لحل الأزمة الكبيرة وقتها.

ذكريات أخرى لن تُنسى عندما لعب الاتحاد مع الهلال في إيران عام 2001 في بطولة دوري أبطال آسيا ووقتها فاز الاتحاد بثنائية نظيفة عبر سيرجيو والحسن اليامي نجمي الاتحاد.

واستمرت الأحداث المثيرة في مباراة الهلال والاتحاد، حيث لن ينسى الجمهور الاتحادي يد اللاعب محمد النزهان لاعب الهلال الذي نجح في لمس الكرة بيده ليخرجها بعد عبورها خط المرمى ويمنع العميد من هدف محقق في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2002.

وخلال إحدى مباريات الهلال والاتحاد بعام 2007، كانت الشراسة والغضب في اللعب وصلا إلى أعلى مرحلة بين الفريقين حيث قام الحكم وقتها بطرد لاعبين من الهلال واثنين من الاتحاد في مباراة الـ4 بطاقات حمراء.

ذكرى أخرى سعيدة لجماهير نادي الهلال بعدما نجح النجم ياسر القحطاني في حسم لقب الدوري السعودي عام 2008 بعدما سجل هدف الفوز لأزرق العاصمة بشعر رأسه في شباك الاتحاد خلال لقاء الفريقين في جدة، وأُطلق على هدفه في ذلك الوقت لقب ” هدف شعرة ياسر”.

وفي عام 2009 طُرد لاعب الوسط خالد عزيز نجم الهلال السابق في إحدى مباريات الاتحاد بعد ضربه للاعب نايف هزازي بالقدم بدون كرة في مشهد سبب الألم للاعب الاتحاد وقتها.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الاتحاد والهلال غدًا الثلاثاء في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.