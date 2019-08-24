قذيفة بساحة السيارات تعطل رحلات مطار طرابلس الوحيد

المواطن - متابعة

أعلن مطار معيتيقة الدولي أن قذيفة أصابت، اليوم السبت، موقع انتظار السيارات بالمطار، وهو الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس؛ مما تسبب في وقف حركة الطيران لنحو ثلاث ساعات قبل استئنافها.

وقال المطار على موقعه الإلكتروني: إنه تعرض لقذيفة تزامنًا مع وصول رحلتين.

ونقلت “رويترز” عن أحد الشهود قوله: كانت هناك فوضى عارمة وحاول الناس الهروب… رأيت عددًا من السيارات تدمرت وهي واقفة أمام صالة المسافرين.

وتعرض مطار معيتيقة مرارًا لضربات منذ أن شنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هجومًا لانتزاع السيطرة على طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليًّا.