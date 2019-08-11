قرار أخير من النصر بعد تصرف موسى

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، عدم معاقبة اللاعب النيجيري أحمد موسى مهاجم الفريق الأول وذلك بعد تأخره عن الانضمام لصفوف العالمي.

وذكرت التقارير الصحافية أن أحمد موسى كان تأخر لمدة خمسة أيام عن الانضمام لصفوف النصر بعد نهاية مشاركة منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.

وقرر مجلس إدارة النصر، عدم معاقبة اللاعب النيجيري خلال الفترة الجارية.

ارتبط أسم اللاعب النيجيري أحمد موسى بالرحيل عن صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد هبوط مستواه مع أصفر العاصمة في الموسم الماضي.

وتحدث الناقد الرياضي خالد الشعلان عن تصرف قادم من النصر تجاه أحمد موسى فقال: قضية أحمد موسى وعودته للفريق أرى أنها أول تحدٍّ لإدارة صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي، خاصة أن عقد موسى كان كبيرًا للغاية، وهذا بسبب التعاقد معه من قبل إدارة سعود السويلم.

وأضاف خالد الشعلان: أعتقد أنه يجب على إدارة النصر وقبل انطلاق الموسم الجديد أن تُخبر أحمد موسى ووكيل أعماله بأن لائحة الاحتراف ستُطبّق على اللاعب النيجيري بخصم مستحقات مالية منه في حال تدني مستواه الفني.

وتابع خالد الشعلان: أعتقد أنه يجب على أي لاعب أن يلتزم بتطبيق كل بنود لائحة الاحتراف في عقده مع أي نادٍ سعودي في دوري المحترفين، وهو الخصم منه بنسبة تصل إلى 25% في المرة الأولى في حال تدني مستواه، وهذا سيكون شيئًا يضمن حقوق نادي النصر ويُحفز موسى ليقدم أفضل ما لديه.

ربما في حال قرر نادي النصر تطبيق هذا البند، قد يغضب أحمد موسى ويُهدد بالرحيل ربما بعد انطلاق موسم 2019-2020.