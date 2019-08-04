قرار أخير من نجم تشيلسي لـ باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

استبعد اللاعب الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، فكرة الانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات نغولو كانتي الذي قال: فكرة أن يطلبك المدربون لتلعب معهم في أنديتهم، فكرة رائعة للغاية، ولكنني سعيد مع تشيلسي، ولا أرغب على الإطلاق في الرحيل عن البلوز.

وأضاف نغولو كانتي: لا أفكر على الإطلاق في الرحيل عن تشيلسي، سأبقى مع النادي اللندني للموسم المقبل.

ويُعاني نغولو كانتي حاليًا من آثار الإصابة التي تعرض لها في ركبته، وجعلته يترك المعسكر التحضيري لـ تشيلسي في قارة آسيا ويعود إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

تُوج نغولو كانتي مع تشيلسي في موسم 2016-2017، بلقب الدوري الإنجليزي، وفاز مع المنتخب الفرنسي صيف 2018 بلقب كأس العالم الذي أُقيم في روسيا.